Giornata della donna stilato il calendario completo delle iniziative sul territorio di Ferrara

In occasione dell’8 marzo, il Comune di Ferrara ha condiviso il calendario completo delle iniziative previste sul territorio per la Giornata internazionale dei diritti della donna. L’Assessorato alle Pari opportunità ha coinvolto istituzioni, associazioni culturali, sportive, economiche e sociali in una serie di eventi che si svolgeranno in città e in provincia. La programmazione include incontri, mostre e attività pubbliche dedicate alla ricorrenza.

"La ricorrenza dell'8 marzo quest'anno si arricchisce di un significato importante se pensiamo che ricorre l'80esimo anniversario della Assemblea costituente, del referendum istituzionale e del primo voto delle donne - dice l'assessore alle Pari opportunità, Angela Travagli -. Ricordiamo chi ha reso possibile la conquista della democrazia nel nostro Paese e di diritti che non sono scontati. Il nostro impegno di oggi e di sempre, va profuso verso la promozione delle pari opportunità per cercare di scongiurare il profondo stato di ingiustizia che, soprattutto le donne, subiscono per la privazione dei diritti umani a seconda del contesto geografico e culturale in cui le stesse vivono”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Camogli, il calendario delle iniziative per celebrare la Giornata della Donna 2026In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Giornata della Memoria, il calendario delle iniziative a Falconara tra scuole, cultura e musicaL'amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nel custodire e trasmettere la memoria della Shoah attraverso un articolato programma di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giornata della.

Temi più discussi: Marzo delle donne: un mese di iniziative a Pisa; Giornata Internazionale della Donna 2026: le migliori idee per l’8 marzo tra benessere, cultura e relax; Marzo Cascinese: di Donne e di Diritti: il programma degli eventi celebrativi; Rivoli, l'8 Marzo visto dalle ospiti della Rsa.

8 marzo, tra memoria e futuro: il significato della Giornata internazionale della donnaDalla nascita dell’8 marzo alle sfide di oggi: storia, conquiste e nuove iniziative per l’autonomia e la parità delle donne nel mondo. catania.liveuniversity.it

Tutti gli appuntamenti per la Giornata Internazionale della DonnaDecisamente eclettiche e coinvolgenti sono le iniziative organizzate ad Asti e nei Comuni della provincia per celebrare la Giornata Internazionale della Donna che ricorre domenica 8 marzo. Tra momenti ... gazzettadasti.it

Telesveva. . Selectika e Legambiente Puglia: formazione, trasparenza e tecnologia al centro della giornata dedicata al riciclo di qualità #puglia #selectika #legambiente #formazione #tecnologia #riciclo #attualità - facebook.com facebook

Pronti per la 21ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport x.com