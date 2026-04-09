Giorgia Meloni in Parlamento | Il no al referendum ci ha riaccesi Fango su mio padre morto Antimafia indaghi anche su FdI Con gli Usa testardamente unitari – La diretta

La presidente del Consiglio si è presentata in Parlamento per un’udienza urgente dedicata alla situazione in Iran, che rimane complessa e ancora in evoluzione. Nel corso della giornata, sarà ascoltata anche in Senato, dove si discuteranno gli ultimi sviluppi riguardanti la crisi. La presenza in aula è stata accompagnata da dichiarazioni pubbliche su vari temi, tra cui le indagini sull’antimafia e le posizioni del suo partito.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si presenta alla Camera (nel primo pomeriggio è attesa in Senato) per una informativa urgente sulla situazione in Iran in un quadro complesso e ancora in evoluzione. Ieri, ha scelto di prendere le distanze con maggiore forza di quanto accaduto in passato dagli attacchi di Israele in Libano, specie perché, per l’ennesima volta, è stato colpito anche il contingente Unifil a guida Italiana. Meloni ha scelto di centrare una parte del suo intervento alle questioni di politica interna, e in particolare al rilancio del governo dopo il referendum bocciato sulla riforma della giustizia. L'articolo Giorgia Meloni in Parlamento: «Il no al referendum ci ha riaccesi. 🔗 Leggi su Open.online

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Meloni in Aula: In Iran quasi punto di non ritorno. Se crisi continua no Patto StabilitàLeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it

Meloni in Parlamento sulla crisi internazionale: A un passo dal punto di non ritorno, faremo tutto il possibile. E sul governo: Nessun rimpasto – DIRETTAUna mattina che si apre con un’attesa densa, quasi sospesa, mentre la politica italiana si prepara a uno dei passaggi più delicati degli ultimi giorni. thesocialpost.it

Siamo in Aula per l’informativa urgente di Giorgia Meloni. Tante parole vuote. Tante. I soliti slogan, le solite frasi costruite per non dire nulla. Nessuna presa di posizione chiara. Nessun coraggio nel condannare apertamente le scelte di Trump e Netanyahu. Sil - facebook.com facebook

"Ho tanti difetti meno uno: io non scappo, sono abituata a mettere la faccia sulle responsabilità". Sono le parole della premier Giorgia Meloni a @Montecitorio. Inizia così il suo discorso, per poi partire dal risultato del referendum sulla riforma della giustizia, riba x.com