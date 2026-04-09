Meloni scuote la Camera | il ricordo del padre ferma le accuse

Da ameve.eu 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’assemblea parlamentare dedicata alla presentazione delle strategie del governo, la premier ha interrotto il suo intervento, ricordando il padre e suscitando reazioni tra i presenti. La sua dichiarazione ha provocato un momento di tensione e ha attirato l’attenzione dei parlamentari, creando un’onda di commenti e dibattiti nelle aule di Montecitorio. La scena si è svolta nel corso di una discussione ufficiale con interventi di vari rappresentanti politici.

Durante l’informativa sulla linea d’azione del governo tenutasi alla Camera, Giorgia Meloni ha scatenato una reazione emotiva e politica tra i banchi. La premier ha affrontato i toni accesi delle opposizioni, toccando corde personali durante il discorso davanti ai parlamentari. Il richiamo familiare e la gestione dell’Aula. Un momento di forte impatto emotivo si è verificato quando la leader della maggioranza ha citato il proprio padre, scomparso quando aveva solo 11 anni. Questo riferimento è giunto in risposta alle pesanti accuse mosse dalle minoranze riguardo a presunte infiltrazioni della criminalità organizzata all’interno di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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