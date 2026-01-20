Chi è Francesco Bechis il nuovo giovane fidanzato di Giorgia Cardinaletti

Francesco Bechis, giovane professionista, è ora ufficialmente il nuovo compagno di Giorgia Cardinaletti. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, la loro relazione è stata confermata, segnando un nuovo capitolo nella vita di entrambi. La coppia si mantiene riservata sugli aspetti più intimi, mentre la notizia è stata accolta con interesse dai media e dai fan.

A dicembre erano solo indiscrezioni, ma ora non ci sono più dubbi: Francesco Bechis e Giorgia Cardinaletti sono una coppia. Lei, volto di punta del TG1, ha così ritrovato l'amore dopo la chiusura della storia con il noto cantautore Cesare Cremonini. Ma chi è Bechis e cosa fa nella vita?Chi è il.🔗 Leggi su Today.it

Giornalista, figlio d’arte e otto anni più giovane: chi è Francesco Bechis, il nuovo fidanzato di Giorgia CardinalettiGiorgia Cardinaletti ha trovato un nuovo compagno: Francesco Bechis, giornalista romano nato nel 1995.

Giorgia Cardinaletti dimentica Cremonini: il nuovo fidanzato è Francesco BechisGiorgia Cardinaletti apre un nuovo capitolo sentimentale, lasciando alle spalle la relazione con Cesare Cremonini.

