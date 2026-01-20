Giorgia Cardinaletti ufficializza con Francesco Bechis | FOTO

Giorgia Cardinaletti ha confermato la sua relazione con Francesco Bechis, giornalista de Il Messaggero. L’annuncio, condiviso pubblicamente, segna un passo importante nella vita privata di entrambi. La coppia, nota nel mondo del giornalismo, ha scelto di rendere noto il loro legame attraverso un gesto pubblico, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

Giorgia Cardinaletti, 38 anni, è uno dei volti di punta del Tg1, impegnata alla conduzione dell'edizione delle 20.

Giorgia Cardinaletti ha ritrovato l'amore dopo la fine della relazione con Cesare Cremonini.

Giorgia Cardinaletti dimentica Cremonini: il nuovo fidanzato è Francesco BechisGiorgia Cardinaletti apre un nuovo capitolo sentimentale, lasciando alle spalle la relazione con Cesare Cremonini.

