Rosso volante intervista esclusiva a Denise Tantucci | Come Eugenio Monti credo che dalle sconfitte si possa imparare molto In passato ho praticato sport a livello agonistico

Denise Tantucci ha rilasciato un'intervista esclusiva in cui condivide il suo punto di vista sul valore delle sconfitte, paragonandosi a Eugenio Monti. L’attrice ha raccontato di aver praticato sport a livello agonistico, sottolineando quanto le esperienze difficili possano insegnare. Il 23 febbraio, su Raiuno, sarà trasmesso “Rosso volante”, un film tv dedicato alla vita di Monti, uno degli atleti più noti nel mondo dello sport.

© Superguidatv.it - “Rosso volante”, intervista esclusiva a Denise Tantucci: “Come Eugenio Monti, credo che dalle sconfitte si possa imparare molto. In passato ho praticato sport a livello agonistico”

Il 23 febbraio andrà in onda su Raiuno in prima serata “Rosso volante”, il film tv che ripercorre la storia di Eugenio Monti, uno degli atleti più titolati al mondo. Il film ripercorre un quadriennio decisivo della carriera di Eugenio Monti, ancora oggi considerato tra gli sportivi più vincenti di sempre: si parte dal 1964, anno delle Olimpiadi di Innsbruck, quando rinunciò di fatto all’oro con un celebre gesto di lealtà sportiva che permise agli equipaggi britannici di trionfare, episodio che lo rese un’icona di fair play. La narrazione segue poi gli anni successivi, segnati da sacrifici, infortuni e dalla determinazione a non arrendersi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it Rosso volante, Giorgio Pasotti è Eugenio Monti: "Un esempio come Sinner"Il film televisivo in onda il 23 febbraio su Rai 1 vede Giorgio Pasotti nei panni di Eugenio Monti, celebre campione di bob olimpionico a Grenoble nel 1968. Leggi anche: Giorgio Pasotti fa rivivere il campione Eugenio Monti in Rosso Volante Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rosso Volante, intervista a Giorgio Pasotti: Mi sono allenato per tre mesi tra dieta r...; Giorgio Pasotti, intervista a TvBlog: Rosso Volante? Il film più faticoso della mia carriera. Noi l'anello di congiunzione tra le Olimpiadi e Sanremo, la Rai ci ha creduto subito. Rosso Volante, intervista esclusiva a Giorgio PasottiGiorgio Pasotti interpreta Eugenio Monti nel film tv Rosso Volante, in onda in prima serata su Raiuno lunedì 23 febbraio. superguidatv.it Rosso Volante: il film Rai su Eugenio Monti celebra il mito del bob azzurroL’Alexander Girardi Hall ha tributato un lungo applauso al ritorno sul grande schermo di un mito di Cortina d’Ampezzo, Eugenio Monti, riportato in vita dall’intuizione di Giorgio Pasotti. Scoprendo la ... rainews.it Nel cast anche Denise Tantucci, che interpreta Linda Lee, la moglie di Monti, e Andrea Pennacchi, nei panni del giornalista Gianni Brera, a cui si deve il soprannome del campione “Rosso Volante” - facebook.com facebook