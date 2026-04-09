Gioiosa Marina l' appello della Uil Calabria | L’area ionica reggina deve uscire dall’isolamento

Durante l’assemblea congressuale della Camera sindacale di Reggio Calabria, tenutasi a Gioiosa Marina, la segretaria regionale della Uil ha evidenziato la necessità di superare l’isolamento dell’area ionica reggina. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti sindacali e lavoratori, mentre il focus si è concentrato sulla condizione geografica di questa zona e sulle richieste di miglioramenti infrastrutturali. La discussione si è concentrata sull’importanza di ridurre la distanza tra il territorio e le altre aree della regione.

In occasione dell’assemblea congressuale di scioglimento della Camera sindacale provinciale di Reggio Calabria, in corso di svolgimento a Gioiosa Marina, la segretaria regionale della Uil, Mariaelena Senese, è intervenuta sul tema dell’isolamento fisico dei territori dell’area ionica reggina. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Marina di Gioiosa Ionica piange Commisso, addio a un figlio esemplareLa comunità di Marina di Gioiosa Ionica e l’amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Rocco Femia, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa... "Caccia all’Uovo”: si accende la primavera a Marina di Gioiosa IonicaLa primavera a Marina di Gioiosa Ionica si accende con un appuntamento imperdibile dedicato interamente all’infanzia e alle famiglie. Argomenti più discussi: M.na di GIOIOSA J.ca - Per le Vie del Cioccolato la conferenza stampa con alcuni interventi dei relatori (Immagini e Video); Marina di Gioiosa Ionica, appello al sindaco Femia sul Centro di salute mentale: Servono azioni concrete; Marina di Gioiosa Ionica, Barbara Costa (Cuore e Futuro): Il voto di ogni cittadino è fondamentale; MARINA DI GIOIOSA JONICA: SI È DIMESSO L’ASSESSORE GIUSEPPE COLUCCIO. La UIL Calabria lancia un appello da Gioiosa Marina: l’area ionica reggina deve uscire dall’isolamentoIn occasione dell’assemblea congressuale di scioglimento della Camera sindacale provinciale di Reggio Calabria, in corso di svolgimento a Gioiosa Marina, la segretaria regionale della UIL, Mariaelena ... strettoweb.com Telemia. . TaranPasquetta 2026 Gioiosa Marina: musica e tradizione tra le mura storiche di Torre Galea - facebook.com facebook #Avviso pubblico:"Attiva possibilità lavorativa a Marina Di Gioiosa Ionica - Calabria". @EURESJob @ItalyEures eurokomonline.eu/index.php/band… x.com