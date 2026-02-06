ginnastica ritmica bronzo regionale per le atlete della pgf ferrara

Le atlete della Palestra Ginnastica Ferrara tornano a casa con un bronzo regionale. Marta Bonini e Sofia Buriani si sono piazzate rispettivamente terze nella prima prova del campionato Gold di ginnastica ritmica a Parma. La squadra, guidata da Elena Zoboli, ha mostrato una buona prestazione nella specialità palla, confermando il talento delle giovani ginnaste ferraresi.

Un weekend agli estremi della via Emilia per le portacolori della Palestra Ginnastica Ferrara. Da Parma arriva il bronzo regionale per Marta Bonini e Sofia Buriani, che sono salite sul podio nella 1^ prova del campionato Gold di specialità – specialità palla – di Ritmica, ottima prestazione per le atlete guidate da Elena Zoboli. A Rimini, invece, è di scena l’Artistica. Buona esperienza per la femminile Gold, in gara per la prima prova regionale individuale allieve! Le nostre A1 Beatrice Maglio, Ludovica Mingozzi e Camilla Triggia ben figurano e continuano il loro percorso di crescita guidate da Michela Pelizzari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

