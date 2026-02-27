Serie A-B Ginnastica Artistica Modena al via con Iorio e Abbadini | diretta su Volare TV

La Serie A-B di Ginnastica Artistica inizia a Modena con le atlete Iorio e Abbadini, e la gara sarà trasmessa in diretta su Volare TV. La prima prova del Campionato Nazionale si svolge al PalaPanini il 27 e 28 febbraio, rappresentando la tappa di apertura della stagione. Le competizioni coinvolgono diverse squadre e atleti, con esercizi su vari attrezzi.

La prima prova del Campionato Nazionale sbarca al PalaPanini il 27 e 28 febbraio: tappa inaugurale dei Top Events 2026 trasmessa in esclusiva su Volare TV, canale di Sportface TV Modena apre ufficialmente la stagione della ginnastica artistica italiana ospitando la prima prova del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B maschile e femminile. L’appuntamento è fissato al PalaPanini venerdì 27 e sabato 28 febbraio, primo dei nove eventi inseriti nel calendario Top Events 2026 della Federazione Ginnastica d’Italia. La competizione sarà trasmessa in diretta su Volare TV, canale di Sportface TV, con telecronaca, commento tecnico e interviste a bordopedana. 🔗 Leggi su Sportface.it

World Cup di Cottbus su Volare TV: Federici e Puato di bronzo, l'Italia brilla nella ginnastica artistica – Gli highlightsDoppio podio azzurro nella seconda giornata di finali di specialità in Germania: Federici centra il bronzo al volteggio con una media di 14.

Ginnastica, comincia la serie A1 per l’As GinPer l’As Gin è di nuovo il momento di tornare in pedana, tra l’altro con entrambe le formazioni impegnate in serie A1. Domani a Modena si terrà la prima tappa di campionato con la formazione femminile ... trcgiornale.it

