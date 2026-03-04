Paralimpiadi il ginnasta lecchese Bonicelli sarà tedoforo a Verona | Farò ancora l’atleta ho fiducia e speranza

Il ginnasta lecchese Bonicelli parteciperà come tedoforo alla cerimonia di Verona durante le Paralimpiadi. A luglio dello scorso anno, ha subito un grave infortunio che lo ha portato a utilizzare la sedia a rotelle. Nonostante le difficoltà, Bonicelli continuerà a partecipare come atleta, esprimendo fiducia e speranza nel suo percorso.

Abbadia Lariana (Lecco), 4 marzo 2026 – A luglio scorso il gravissimo infortunio che lo ha costretto sulla sedia a rotelle. Un lungo calvario fatto di numerosi interventi (l’ultimo a fine gennaio) e paura che poi hanno lasciato spazio al lento recupero, ancora oggi in corso. Ma il ginnasta Lorenzo Bonicelli non ha mai smesso di lottare e di sentirsi un atleta. E venerdì 6 marzo, giorno di inaugurazione delle Paralimpidi Milano-Cortina 2026 sarà a Verona nel ruolo di tedoforo. Ad annunciarlo è stato lui stesso: “Sarò onorato di partecipare a questo evento, di essere partecipe dell'inizio di queste Paralimpiadi". Paralimpiadi... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il dono di Natale per Lorenzo Bonicelli: il ginnasta lecchese a casa per qualche ora per abbracciare i genitori e fare festa con loroAbbadia Lariana (Lecco), 9 gennaio 2026 – Natale in famiglia per Bonny. È tornato a casa ad Abbadia Lariana per Natale Lorenzo Bonicelli, la giovane promessa della ginnastica azzurra che a febbraio ... ilgiorno.it

Lecco, i Ragni portano la torcia olimpica in vetta alla Grigna. Il ginnasta Bonicelli si collega in video dall'ospedale: «La vita mi ha messo in ginocchio ma io non mollo»All’improvviso, la fiamma ha preso quota. Lunedì mattina la fiaccola olimpica è arrivata dove non era previsto arrivasse: in cima alla Grigna Meridionale, la più nota delle vette lecchesi, a 2.184 ... milano.corriere.it