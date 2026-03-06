Lorenzo Bonicelli, noto come bonni, annuncia che tornerà a gareggiare come atleta. Non ha ancora stabilito quando, come o dove avverrà il suo prossimo impegno, ma conferma la volontà di riprendere l'attività sportiva. La sua decisione arriva dopo un periodo di pausa, mentre si prepara a rimettersi in gioco nel mondo delle competizioni.

Bonni tornerà ancora in gara. Non sa ancora quando, come, dove, ma Lorenzo Bonicelli, la promessa della ginnastica azzurra di 24 anni di Abbadia Lariana che lo scorso luglio, alle Universiadi in Germania, ha avuto un bruttissimo infortunio in pedana degli anelli, non intende arrendersi e promette che continuerà ad essere e fare l’atleta. "Il mio è un percorso lungo, difficile, complicato – spiega il ginnasta lecchese -. Ma pian pianino ogni giorno dà fiducia, speranza e voglia di migliorarsi. Non so ancora con quale disciplina, ma io sarò ancora un atleta". La sua seconda vita da atleta comincia già oggi, come tedoforo alla cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026 in programma a Verona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lorenzo Bonicelli tedoforo: "Farò ancora l’atleta"

Paralimpiadi, il ginnasta lecchese Bonicelli sarà tedoforo a Verona: “Farò ancora l’atleta, ho fiducia e speranza”Abbadia Lariana (Lecco), 4 marzo 2026 – A luglio scorso il gravissimo infortunio che lo ha costretto sulla sedia a rotelle.

