Dna dalla pizza | il serial killer di Gilgo Beach ora confessa

Un uomo che lavorava come architetto di giorno e commetteva omicidi di notte ha confessato di essere il responsabile degli omicidi di Gilgo Beach, un caso che ha coinvolto l’America per 17 anni. La vicenda, che ha suscitato grande attenzione, si è conclusa con questa confessione, portando a una svolta nelle indagini. Il sospettato è stato arrestato e le autorità stanno approfondendo le sue dichiarazioni.

Architetto di giorno, serial killer di notte. Un caso che ha tenuto con il fiato sospeso tutta l'America per 17 anni, nota come gli "omicidi di Gilgo Beach" e che si è finalmente concluso. Rex Heuermann, 62 anni, si è dichiarato colpevole dell'omicidio di sette donne e ha ammesso di averne uccisa anche un'ottava in un'aula di tribunale gremita di giornalisti, poliziotti e parenti delle vittime. A giugno verrà condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale chiudendo una pagina nera della storia americana e coinvolto un pubblico appassionato al genere "true crime". Il caso è stato risolto al termine di una lunga attività investigativa grazie a indizi che includevano il DNA estratto da una crosta di pizza abbandonata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dna dalla pizza: il serial killer di Gilgo Beach ora confessa Victoria Hall scomparsa nel 1999, serial killer confessa l’omicidio della 17enne: il caso risolto 26 anni dopoSteve Wright, noto come lo 'Strangolatore del Suffolk', ha confessato l’omicidio di Victoria Hall, 17enne scomparsa nel 1999, chiudendo un caso... Il serial killer di Modena, ora le famiglie chiedono di riaprire i casi: petizione in ProcuraRecentemente si è tornato a parlare del cosiddetto caso del Mostro di Modena, cold case che risale agli anni ‘80 e ’90 della nostra città. US serial killer reveals eighth victim amid shock guilty plea Si parla di: Architetto di New York ammette di aver ucciso otto donne. Jack lo Squartatore d’America: il serial killer che inquieta Gilgo BeachBicchieri di carta, cartoni di pizza. Dietro la soluzione di crimini irrisolti ci sono sempre più le prove del Dna lasciati dai sospettati su oggetti quotidiani. L’ultimo caso riguarda il serial ... quotidiano.net USA, serial killer di Gilgo Beach: su una vittima il dna della moglie di Rex HeuermannTracce di dna della moglie di Rex Heuermann, sospettato di essere il serial killer di Gilgo Beach, sono compatibili con quelle trovate su una vittima. Lo riporta Abc, citando fonti della polizia. Da ... fanpage.it