Dodici donne sono state trovate uccise e smembrate lungo le rive del lago di Como. La polizia sta conducendo indagini per cercare di fare luce su questa serie di omicidi, mentre il caso è stato aperto come un importante episodio di cronaca nera. Le vittime sono state considerate finora vittime di minore attenzione mediatica rispetto ad altri casi simili.

Non giriamoci intorno. Sono considerate vittime di serie B. Sia chiaro, sulla loro uccisione si è indagato e si indaga ancora. Ma con la realistica consapevolezza che la vita della strada è brutale, alla mercè di ogni appetito umano. Spesso comandano criminali professionisti senza scrupoli né umanità, che sanno come mandare un messaggio: colpirne una per educare le altre, e quelle che verranno dopo. Gente che conosce i modi per non lasciare tracce visibili di sé o testimoni. Parliamo di dodici donne uccise e fatte a pezzi nell'arco di 15 anni in un territorio estremamente ristretto: un fazzoletto di provincia lombarda intorno al lago di Como, dai boschi a sud del bacino fino a Lecco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dodici donne uccise e fatte a pezzi, il giallo dei "macellai del lago Como"

Articoli correlati

Uccise e fece a pezzi gli zii, è giallo sulla morte di Guglielmo Gatti. Il legale: “Non sapevo nulla, voglio capire”È giallo attorno alla morte di Guglielmo Gatti, condannato all’ergastolo per l’omicidio degli zii Aldo Donegani e Luisa De Leo.

Elicottero dei carabinieri sopra Como: il percorso del volo dalla Brianza al lagoIl velivolo dell’Arma notato nel pomeriggio di venerdì 13 marzo mentre sorvolava Brianza, Cantù e Como fino al lago: il percorso Un elicottero dei...

Tutto quello che riguarda Dodici donne

Temi più discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Uccise l'ex con 14 coltellate a Bruzzano: Luigi Morcaldi era capace di intendere e volere; Femminicidio Bergamo, il marito portato in carcere; Coltellate in famiglia a 90 anni: l'aggressione, la fuga e poi la cattura alla Tuscolana.

Selargius, il teatro civico ospita Baciate e uccise: lo spettacolo contro la violenza sulle donneIl ricavato della serata sarà interamente devoluto a favore della missione Pawaga in Tanzania per attrezzare laboratori scolastici ... msn.com

Non solo 8 marzo: storie di donne e giustizia negataBisogna fermare questa strage. E’ questo l’urlo di Elena Tiron, sorella di Gabriela Trandafir e zia di Renata, uccise nel ... iltempo.it

Dodici vittime di Epstein fanno causa all’FBI: «Sapevano dal 1996 e non fecero nulla» Non è Epstein il bersaglio dell’ultima azione legale. È l’FBI: il Federal Bureau of Investigation. Dodici donne hanno presentato una causa contro il governo degli Stati Uniti n facebook

Direttrice Oasi Lago Preola unica italiana tra le 12 'Donne del cambiamento'. Stefania D'Angelo scelta dal Segretariato della convenzione di Ramsar #ANSA x.com