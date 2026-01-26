Calciomercato Milan Pedullà spiega | Gila piace all’Inter ma Tare l’ha portato in Italia

Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, ha analizzato la situazione di Filippo Gila, attaccante di interesse per Milan e Inter. Secondo quanto riferito, il giocatore piace all’Inter, ma Tare è stato l’artefice del suo trasferimento in Italia. La vicenda rimane aperta, con le due grandi squadre italiane attente a eventuali sviluppi sul futuro di Gila.

Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, l'esperto di calciomercato di 'Sportitalia' Alfredo Pedullà ha parlato della trattativa per portare il difensore della Lazio Mario Gila al Milan. Ecco, dunque, le sue parole su questo possibile affare per giugno. Su Mario Gila: "Su di lui c'è l'Inter che sta facendo dei sondaggi approfonditi, ma occhio al Milan perché Tare l'ha portato in Italia ed è il suo più grande stimatore, evidentemente più per l'estate che per gennaio, ma alziamo sempre le antenne e teniamole assolutamente collegate con il mondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Sul calciomercato della Lazio, Pedullà ha rivelato che l’Inter ha manifestato interesse per Mario Gila, chiedendo informazioni sul difensore di Sarri.

Sul fronte del calciomercato del Milan, l'interesse per Mario Gila si mantiene vivo, con possibili sviluppi già a gennaio.

