Dopo i Giardini Merluzzo parte la riqualificazione dei Giardini Margherita

Dopo la conclusione delle opere di manutenzione straordinaria ai Giardini Merluzzo, si avviano i lavori di riqualificazione dei Giardini Margherita. Questo intervento ha l’obiettivo di migliorare gli spazi verdi e le strutture presenti, contribuendo alla valorizzazione dell’area per il tempo libero e la socializzazione. L’intera operazione si inserisce nel programma di riqualificazione urbana della città, garantendo un ambiente più funzionale e accogliente per i cittadini.

Terminate alcune opere di manutenzione straordinaria dei Giardini Merluzzo, prenderanno il via i lavori di riqualificazione dei Giardini Margherita. Compatibilmente con le condizioni meteo, sarà infatti avviato un corposo intervento di restauro che riguarderà prioritariamente la riqualificazione.

Il Comune ha approvato un intervento di riqualificazione dei giardini del Polo dell'infanzia Cadore e del nido Gramsci di Copparo. L'intervento prevede la piantumazione di nuove alberature, con l'obiettivo di migliorare gli spazi verdi dedicati ai bambini. Questa iniziativa mira a valorizzare le aree esterne, offrendo ambienti più sicuri e piacevoli per i piccoli utenti.

