LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | scatta il Day-3! Esordisce la McLaren Ferrari e Red Bull verso il riposo

Stamattina alle nove, la terza giornata dei test a Barcellona è iniziata con il semaforo verde. La McLaren ha fatto il suo debutto, mentre Ferrari e Red Bull lavorano sodo prima della pausa. La pista si riempie di motori e di piloti pronti a spingere al massimo, in una sessione che promette di essere intensa e ricca di sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! PRENDE IL VIA IL DAY-3!!!!!!! 8.58 Pochi istanti e si incomincia! 8.55 Dopo la pioggia di ieri, quali saranno le condizioni meteo odierne? Al momento la temperatura si avvicina ai 9 gradi, con cielo variabile. Anche oggi, però, la situazione dovrebbe andare a peggiorare. Si confida di poter evitare la pioggia con temperature che potrebbero rimanere basse. 8.52 Dopo l'incidente di ieri di Hadjar, sembra molto complicato vedere nuovamente in pista oggi la Red Bull. Vedremo se il team di Milton Keynes sarà in grado di tornare in azione oggi o nei prossimi giorni.

