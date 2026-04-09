Durante la presentazione del Festival di Sanremo 2027, Stefano De Martino è stato annunciato come nuovo conduttore. Circa la partecipazione di Gianni Morandi, si parla di una possibile sua presenza tra i Big del festival, ma non ci sono conferme ufficiali. La presenza del cantante come concorrente o ospite speciale non è ancora stata comunicata dall'organizzazione.

Stefano De Martino arriva al Festival di Sanremo 2027 come conduttore. Gianni Morandi potrebbe tornare in gara tra i BIG?. L’aria che si respira attorno al prossimo Festival di Sanremo sembra già diversa: più leggera, più imprevedibile, quasi elettrica. E il motivo ha un nome preciso: Stefano De Martino. Non è la scelta più ovvia — ed è proprio questo il punto. De Martino arriva da un percorso televisivo costruito passo dopo passo, tra intrattenimento, ironia e una naturalezza che negli ultimi anni lo ha reso uno dei volti più solidi della TV italiana. Portarlo sul palco dell’Ariston significa rompere uno schema: meno istituzionale, più contemporaneo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Gianni Morandi tra i BIG a Sanremo 2027? Il cantante rivela la reazione di Stefano De Martino

Sanremo 2027: Il web accusa Arisa di essere contro Stefano De Martino, ma la cantante negaNegli ultimi giorni, il nome di Arisa è finito al centro di un acceso dibattito online legato al futuro del Festival di Sanremo.

Stefano De Martino a Sanremo 2027, la reazione di Antonella Clerici: “Il talento va riconosciuto”Indiscrezioni, che si sono rivelate infondate, indicavano Antonella Clerici come una delle figure di Sanremo 2027.

Temi più discussi: Monghidoro finisce a nord di Bologna, ma la canzone di Gianni Morandi conquista il paese. La sindaca: Perdono l’errore di geografia; Gianni Morandi: Ho 81 anni. C’è chi, purtroppo, non vedrà più la nostra nazionale ai mondiali; Gianni Morandi in tour: 'C'era un Ragazzo racconta 60 anni di guerre'; A 81 anni Morandi stupisce ancora: nuovo singolo firmato Jovanotti e tour in tutta Italia.

Gianni Morandi tra i BIG a Sanremo 2027? Il cantante rivela la reazione di Stefano De MartinoStefano De Martino arriva al Festival di Sanremo 2027 come conduttore. Gianni Morandi potrebbe tornare in gara tra i BIG? 361magazine.com

Gianni Morandi rivuole Sanremo, De Martino ci sta: Entusiasta. E intanto gli dà una mano ad Affari TuoiIl cantante sogna il ritorno all’Ariston nel 2027 e trova l’appoggio del nuovo volto Rai, mentre i due testano l’intesa in prima serata: scopriamo di più. libero.it

Gianni Morandi vuole tornare in gara a #Sanremo2027 e manderà una canzone a Stefano De Martino. «Sono andato a trovarlo, gli ho detto che gli mando una canzone, lui è entusiasta. È bravo, ha energia, è l’uomo di punta della Rai» #FestivalDiSanremo # x.com

Gianni Morandi, la sua Pasqua con figli e nipoti - facebook.com facebook