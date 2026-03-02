Stefano De Martino a Sanremo 2027 la reazione di Antonella Clerici | Il talento va riconosciuto

Durante le ultime ore si è diffusa una notizia riguardante la partecipazione di Stefano De Martino a Sanremo 2027, accompagnata dalla reazione di Antonella Clerici. Le indiscrezioni, che successivamente si sono rivelate false, avevano indicato la presenza di Clerici come figura coinvolta nella manifestazione. La notizia ha suscitato attenzione tra il pubblico e i media, anche se poi si sono rivelate infondate.

