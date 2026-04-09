Si apprende che il cantante sta preparando il suo ritorno a Sanremo nel 2027, con una canzone già inviata a un produttore musicale. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto del brano o sui tempi di pubblicazione. La notizia giunge mentre l’attenzione del pubblico e della stampa si concentra ancora sull’edizione appena conclusa. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo ai piani futuri dell’artista in relazione al festival.

Mentre l’eco di Sanremo 2026 non si è ancora del tutto spento, i motori della kermesse più importante d’Italia sembrano aver già innestato una marcia superiore. Il centro della scena è occupato da un asse inaspettato e potentissimo: quello tra l’eterno ragazzo di Monghidoro, Gianni Morandi, e l’attuale “re Mida” della televisione pubblica, Stefano De Martino. L’artista bolognese ha confidato al settimanale Oggi i dettagli di un incontro che profuma già di futuro e di nuove sfide sul palco dell’Ariston. Morandi ha rivelato di aver avuto un colloquio molto positivo con il nuovo direttore artistico, lasciando intendere che il suo ritorno al Festival non sia affatto un’ipotesi remota, anzi, i preparativi sarebbero già in una fase operativa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gianni Morandi agguerrito per Sanremo 2027! Avrebbe già mandato una canzone a De Martino

Gianni Morandi vuole tornare a Sanremo 2027: avrebbe già mandato una canzone a De MartinoGianni Morandi punta a Sanremo 2027 e intanto sarà ospite speciale di Affari Tuoi il 10 aprile con Jovanotti, come anticipato da Fanpage.

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