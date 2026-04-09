Gianni Morandi vuole tornare a Sanremo 2027 | avrebbe già mandato una canzone a De Martino

Da fanpage.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianni Morandi ha annunciato l’intenzione di partecipare a Sanremo nel 2027 e ha già inviato una canzone a un dirigente del festival. Il cantante sarà ospite speciale di Affari Tuoi il 10 aprile, insieme a Jovanotti, come riportato da Fanpage. La sua presenza in tv e le mosse ufficiali segnano un passo concreto verso questa futura partecipazione.

Gianni Morandi punta a Sanremo 2027 e intanto sarà ospite speciale di Affari Tuoi il 10 aprile con Jovanotti, come anticipato da Fanpage.it. De Martino è "entusiasta": la canzone è già pronta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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