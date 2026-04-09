Gianni Morandi vuole tornare a Sanremo 2027 | avrebbe già mandato una canzone a De Martino

Gianni Morandi ha annunciato l’intenzione di partecipare a Sanremo nel 2027 e ha già inviato una canzone a un dirigente del festival. Il cantante sarà ospite speciale di Affari Tuoi il 10 aprile, insieme a Jovanotti, come riportato da Fanpage. La sua presenza in tv e le mosse ufficiali segnano un passo concreto verso questa futura partecipazione.