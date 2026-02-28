L’Alleanza Progressista | Vincenzo Ceccarelli come candidato sindaco della coalizione

L’Alleanza Progressista ha annunciato ufficialmente la candidatura di Vincenzo Ceccarelli come sindaco di Arezzo per le elezioni del 2026. La decisione è stata presa al termine di un percorso politico condiviso e partecipato all’interno della coalizione. La scelta è stata comunicata oggi e rappresenta l’esito di un processo interno alla coalizione stessa.

Arezzo, 28 febbraio 2026 – L’Alleanza Progressista, al termine di un percorso politico condiviso e partecipato, ha scelto unitariamente di indicare Vincenzo Ceccarelli come candidato sindaco della coalizione per le Elezioni amministrative 2026 della città di Arezzo. Questa scelta rappresenta il punto di sintesi di un lavoro collettivo costruito negli ultimi mesi, caratterizzato da confronto politico, elaborazione programmatica e volontà comune di offrire alla città un progetto credibile di governo e di cambiamento. La candidatura di Vincenzo Ceccarelli nasce dunque da una decisione condivisa dell’intera coalizione, espressione di unità, responsabilità e visione per il futuro di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

