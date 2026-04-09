Durante questa edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha espresso di sentirsi in difficoltà, chiedendosi perché debba affrontare determinate situazioni. Nel frattempo, Alessandra Mussolini ha fatto alcune dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione, dimostrando un atteggiamento provocatorio. Anche il concorrente Todaro è intervenuto, in un momento di tensione. La convivenza nel reality show continua a generare discussioni e reazioni tra i partecipanti.

In questa edizione del Grande Fratello Vip c’è una “provocatrice”: Alessandra Mussolini sa sempre dove colpire. Lo ha già fatto con Adriana Volpe, anche in puntata (emulandola per mostrare a tutti come prepara le torte), ed è successo anche con Antonella Elia, che ha vissuto un momento di crisi, tanto da richiedere l’intervento di Raimondo Todaro. GF Vip, la crisi di Antonella Elia: cosa è successo. Galeotto è stato un bacio sulla guancia: sì, perché dopo il saluto di Alessandra Mussolini ad Antonella Elia, è successo di tutto. “È fasullo, il famoso bacio di Giuda. Non ci credo, è tutto fasullo, è tutta una barzelletta”, ha commentato così la Elia, rivolgendosi contro la Mussolini. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, la crisi di Antonella Elia: “Perché devo subire tutto questo?”. Interviene Todaro

GF Vip, Alessandra sbeffeggia Antonella che poi sclera (VIDEO): “Basta mi hai rotto, perchè devo subire tutto questo? Adesso…”Nella casa del GF Vip, nuovo duro scontro tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, protagoniste di una lite dai toni accesi nelle ultime ore.

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Come si sa Antonella punta tutto sull’apparenza. L’apparenza. #GFVIP #AntonellaElia x.com