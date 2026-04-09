Antonella Elia perde il controllo al GF Vip Raimondo Todaro la sente urlare e la porta via

Da fanpage.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha avuto un momento di forte emozione, urlando e piangendo dopo le provocazioni di una concorrente. Raimondo Todaro, presente nell'ambito della casa, ha sentito le urla e si è avvicinato per intervenire, portando via Antonella per calmarla. La situazione si è verificata in un contesto di tensione tra i partecipanti, con alcuni momenti di forte agitazione all’interno della casa.

Al Grande Fratello Vip è scoppiato il caos. Antonella Elia, tra urla e pianti, ha perso il controllo dopo le provocazioni di Alessandra Mussolini: "Perché devo subire tutto questo?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Grande Fratello Vip, a marzo con Ilary Blasi: Antonella Elia e Raimondo Todaro concorrentiMediaset e Endemol hanno detto sì: a metà marzo parte la nuova edizione del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi sarà alla conduzione Adesso è certo: il...

Antonella Elia crolla al GF Vip e perde le staffe con Alessandra MussoliniIl legame tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip sembrava già destinato a una rottura, e la terza puntata del reality ha...

Temi più discussi: Paola Caruso contro Antonella Elia, scontro di fuoco: Sei viscida e schifosa, Ti do un ceffone; Antonella Elia ai ferri corti con Alessandra Mussolini al GF Vip: Patetica, mi fai pena; Grande Fratello, Adriana Volpe perde le staffe: Mandatemi via; Italia fuori dai Mondiali, Antonella Elia furiosa: Calciatori strapagati. Paola Caruso scambia Barella per un'ambulanza.

antonella elia antonella elia perde ilAntonella Elia perde il controllo al GF Vip, Raimondo Todaro la sente urlare e la porta viaAl Grande Fratello Vip è scoppiato il caos. Antonella Elia, tra urla e pianti, ha perso il controllo dopo le provocazioni di Alessandra Mussolini: Perché ... fanpage.it

antonella elia antonella elia perde ilLe metto le mani addosso, perché devo subire questo?, Antonella Elia ha una crisi di nervi al Grande Fratello Vip per colpa di Alessandra Mussolini – VIDEOAlessandra Mussolini continua a provocare Antonella nella Casa del Grande Fratello Vip 2026: stanotte Elia ha avuto una pesante crisi di nervi che ha preoccupato il resto del cast. gay.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.