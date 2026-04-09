Antonella Elia perde il controllo al GF Vip Raimondo Todaro la sente urlare e la porta via

Al Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha avuto un momento di forte emozione, urlando e piangendo dopo le provocazioni di una concorrente. Raimondo Todaro, presente nell'ambito della casa, ha sentito le urla e si è avvicinato per intervenire, portando via Antonella per calmarla. La situazione si è verificata in un contesto di tensione tra i partecipanti, con alcuni momenti di forte agitazione all’interno della casa.

Al Grande Fratello Vip è scoppiato il caos. Antonella Elia, tra urla e pianti, ha perso il controllo dopo le provocazioni di Alessandra Mussolini: "Perché devo subire tutto questo?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Antonella Elia crolla al GF Vip e perde le staffe con Alessandra MussoliniIl legame tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip sembrava già destinato a una rottura, e la terza puntata del reality ha...

Temi più discussi: Paola Caruso contro Antonella Elia, scontro di fuoco: Sei viscida e schifosa, Ti do un ceffone; Antonella Elia ai ferri corti con Alessandra Mussolini al GF Vip: Patetica, mi fai pena; Grande Fratello, Adriana Volpe perde le staffe: Mandatemi via; Italia fuori dai Mondiali, Antonella Elia furiosa: Calciatori strapagati. Paola Caruso scambia Barella per un'ambulanza.

Antonella Elia perde il controllo al GF Vip, Raimondo Todaro la sente urlare e la porta viaAl Grande Fratello Vip è scoppiato il caos. Antonella Elia, tra urla e pianti, ha perso il controllo dopo le provocazioni di Alessandra Mussolini: Perché ... fanpage.it

Le metto le mani addosso, perché devo subire questo?, Antonella Elia ha una crisi di nervi al Grande Fratello Vip per colpa di Alessandra Mussolini – VIDEOAlessandra Mussolini continua a provocare Antonella nella Casa del Grande Fratello Vip 2026: stanotte Elia ha avuto una pesante crisi di nervi che ha preoccupato il resto del cast. gay.it

#GFVip, #RaulDumitras: "Voi donne avete dato più volte pessimi contenuti" Finita la discussione tra #Antonella Elia e #AlessandraMussolini (trovate il post in pagina) gli altri gieffini si sono messi ad analizzare quanto successo e Raul ha detto alle donne che - facebook.com facebook

Come si sa Antonella punta tutto sull’apparenza. L’apparenza. #GFVIP #AntonellaElia x.com