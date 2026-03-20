Chi è Renato Biancardi del GF Vip | età altezza moglie e figlia del concorrente

Renato Biancardi è uno dei primi concorrenti ad entrare nella Casa del GF Vip e il suo nome sta circolando molto sui social. Ha un'età di circa 45 anni ed è alto circa 1,80 metri. È sposato e ha una figlia, che sono stati spesso menzionati nelle discussioni riguardanti la sua partecipazione al reality. La sua presenza nel programma ha attirato l'attenzione di molti spettatori.

E’ stato tra i primi concorrenti a entrare nella Casa e il suo nome sta rimbalzando ovunque sui social: ma chi è esattamente Renato Biancardi? Renato Biancardi è stato tra i primi quattro concorrenti a entrare nella Casa del GF Vip 2026 e ha subito attirato l’attenzione del pubblico: determinato, ironico, sicuro di sé, tanto da aver già suscitato un certo interesse in Ibiza Altea. Con oltre 203mila follower su Instagram, Renato Biancardi è pronto a farsi conoscere meglio e a conquistare tutti con la sua energia contagiosa. Renato Biancardi è nato a Napoli il 31 agosto del 1993, ha quindi 31 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. L’altezza non è nota, ma siamo circa sui 1,88 metri. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Il mio concorrente preferito di questa edizione del @GrandeFratello è Renato Biancardi!!! #GFVIP x.com