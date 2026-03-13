Renato Biancardi entrerà oggi nella casa del Grande Fratello Vip, anticipando la data di inizio prevista per il 17 marzo. È accompagnato da Adriana Volpe, Raul Dumitras e Ibiza Altea. Biancardi è sposato con Enrica, con cui ha una figlia. Durante il suo ingresso, si è parlato anche di un’amicizia speciale con Stefano De Martino.

Insieme ad Adriana Volpe, Raul Dumitras e Ibiza Altea, Renato Biancardi varcherà la porta rossa del GF Vip già oggi, venerdì 13 marzo, con qualche giorno di anticipo rispetto alla partenza ufficiale del 17 marzo. Questa fase preliminare permetterà a questi fortunati di prendere confidenza con gli spazi della casa e di iniziare a mostrare le prime dinamiche di convivenza in diretta streaming su Mediaset Infinity. Chi è Renato Biancardi. Classe 1993 e originario di Napoli, Renato Biancardi è un volto che ha già avuto un primo contatto con il mondo dei reality. Il pubblico televisivo lo ricorda infatti per la sua partecipazione a Ex on the Beach Italia, andato in onda su MTV Italia e condotto da Elettra Lamborghini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - GF Vip, chi è Renato Biancardi? Dalla moglie Enrica (mamma di sua figlia) all’amicizia speciale con Stefano De Martino

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Contenuti utili per approfondire Renato Biancardi

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«L’elastico blu che Renato porta al polso, regalo della sua bambina, sarà il suo portafortuna in questa esperienza che segna il suo definitivo debutto nella televisione che conta. » Renato Biancardi, insieme ad Adriana Volpe, Raul Dumitras e Ibiza Altea, entre - facebook.com facebook

A partire da oggi, Venerdì 13 marzo, la casa del #grandefratellovip verrà aperta a 4 concorrenti, tra questi ci sarà anche #RenatoBiancardi. Noi lo abbiamo intervistato in esclusiva, ecco cosa ci ha raccontato #gfvip x.com