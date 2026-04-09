Gesualdo Fism | Società scientifiche chiave per sostenere Ssn tra innovazione e digitale

Le società scientifiche svolgono un ruolo importante nel sostenere il Sistema sanitario nazionale, soprattutto nel campo dell’innovazione e del digitale. In una recente dichiarazione, un rappresentante ha sottolineato come queste organizzazioni possano contribuire con molteplici responsabilità, facilitando l’accesso alle nuove tecnologie e alle metodologie innovative. La loro presenza è considerata fondamentale per integrare le novità nel settore sanitario pubblico.

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - "I ruoli che le società scientifiche possono svolgere in termini di innovazione accessibile sono veramente tanti. Innanzitutto, devono saper fare squadra fra di loro. Oggi se vogliamo rendere sostenibile il nostro sistema sanitario nazionale ognuno deve giocare la propria parte e l'innovazione ormai non può più essere fermata”. Lo ha detto Loreto Gesualdo, presidente della Federazione delle società medico-scientifiche italiane (Fism), in occasione dell'incontro ‘Dialoghi sull'Innovazione accessibile – Innovaction' a Roma, promosso da Gsk e Adnkronos, con il patrocinio di Farmindustria.... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gesualdo (Fism): "Società scientifiche chiave per sostenere Ssn tra innovazione e digitale" Leggi anche: Loizzo (Lega): "Digitale chiave per equità di accesso a Ssn e omogeneità tra Regioni" "L'attrice emancipata" alla Società di Letture e Conversazioni ScientificheMartedì 20 gennaio 2026 alle ore 18:15, alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale), Alessandro Tinterri terrà la... Si parla di: Comunicazione Italiana. Gesualdo(Fism),nel 2026 Libro Bianco società medico scientificheUna rete di oltre 200mila professionisti della Salute, più di 210 società medico-scientifiche federate e una crescita che supera il 30%. È il bilancio della Fism, la Federazione delle Società ... ansa.it Sanità: Gesualdo (Federazione società scientifiche), rilanciare Ssn e valorizzare professionisti della saluteAppena conclusa a Roma, al Centro studi americani, la quarta tappa degli Stati generali della Federazione italiana società medico scientifiche (Fism), Il futuro della formazione medica e la medicina ... agensir.it