L' attrice emancipata alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche

Martedì 20 gennaio 2026 alle 18:15, presso la Società di Letture e Conversazioni Scientifiche nel Palazzo Ducale, si terrà la conferenza

Martedì 20 gennaio 2026 alle ore 18:15, alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale), Alessandro Tinterri terrà la conferenza "L'attrice emancipata", primo incontro di un nuovo ciclo tematico dedicato a lirica, teatro e cinema. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

“Brigitte Bardot fu raramente un'attrice, nel senso di un'interprete di personaggi diversi ma fu sempre un 'personaggio'. Il personaggio di una femminilità ribelle e spregiudicatamente emancipata, che vive con un'esuberanza selvaggia, senza obbedire a nessu - facebook.com facebook