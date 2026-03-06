Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha aperto la stagione irrigua 2026 e ha iniziato a ricevere le richieste di fornitura idrica da parte delle imprese agricole del territorio. La raccolta delle domande riguarda le aziende che operano nei distretti gestiti dall’ente e rappresenta il primo passo per garantire l’approvvigionamento d’acqua per le coltivazioni durante il nuovo anno.

Arezzo, 6 marzo 2026 – Via libera alla stagione irrigua 2026. Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha avviato la raccolta delle richieste di fornitura idrica da parte delle imprese agricole del comprensorio servite dai distretti gestiti dall'Ente. Come ogni anno, tecnici e operai sono al lavoro per completare la manutenzione, la sistemazione e la messa in pressione delle reti irrigue, che entreranno in funzione a breve. Nel frattempo gli operatori economici interessati possono presentare la propria richiesta compilando l'apposito modulo online. La procedura è semplice e rapida e si svolge interamente sul sito istituzionale del Consorzio

© Lanazione.it - Consorzio di Bonifica: via libera alla stagione irrigua 2026

