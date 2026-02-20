Gara per i servizi cimiteriali al Tar | negata sospensiva al gestore escluso scatta nuova istanza cautelare

Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dal gestore escluso dalla gara per i servizi cimiteriali. La decisione è stata presa dopo un incontro tra avvocati, che si è svolto giovedì 19 febbraio a Palazzo di Città. La disputa riguarda l’assegnazione del contratto, con il gestore escluso che ha deciso di presentare una nuova istanza cautelare. La vicenda continua a tenere banco tra le parti coinvolte.

Dopo più di due anni dall'aggiudicazione provvisoria, la procedura per l'ampliamento del cimitero e l'affidamento della gestione finisce in tribunale Sarebbe stato un "incontro tra avvocati", anche alla luce del contenzioso pendente, quello di giovedì 19 febbraio, a Palazzo di Città, dedicato ai servizi cimiteriali. Lo si apprende dall'assessore ai Contratti, Giulio De Santis, che non si sbottona più di tanto. Era stato il Dem Italo Pontone, particolarmente stizzito, a rendere nota la circostanza sui social. Riferiva di un incontro tra la sindaca Maria Aida Episcopo, alcuni assessori e i vertici della società che gestisce il cimitero di Foggia.