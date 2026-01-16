Incasso record per Casa Filippide grazie alla mostra fotografica.

Casa Filippide registra un incasso record dalla vendita del catalogo della mostra fotografica. L’evento, oltre a valorizzare l’arte visiva, si è trasformato in un gesto concreto di solidarietà, contribuendo a sostenere iniziative benefiche. Un risultato che testimonia l’interesse e il sostegno della comunità verso cause sociali attraverso iniziative culturali di valore.

Incasso record dalla vendita del catalogo, e la mostra "solidale" diventa gesto concreto di solidarietà. La somma raccolta durante la mostra fotografica “Giorgio. Raggio di luce“, realizzata dall’artista Gianluca Colonnese è stata interamente devoluta a sostenere “Casa Filippide“, cooperativa sociale di Cassina de Pecchi da anni operativa in progetti e attività pro disabili e in prima linea sul fronte del “Dopo di Noi“. Il catalogo, andato a ruba durante il periodo espositivo (in novembre), raccoglie le immagini in bianco e nero che raccontano la vita di Giorgio, venticinquenne con sclerosi tuberosa di Bourneville, e il suo percorso d’autonomia nel nucleo “Dopo di noi“ di Cassina, "una storia di vita e di relazione, uno sguardo profondo e rispettoso oltre la fragilità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

