A Cuneo, l’attore George Clooney ha incontrato circa 3000 studenti per discutere di politica e diritti umani. Durante l'evento, ha rivolto parole dure contro il presidente degli Stati Uniti, affermando che cercare di distruggere una civiltà rappresenta un crimine di guerra e che esiste un limite alla decenza. L’attore ha parlato di questioni legate ai diritti umani e alla responsabilità delle leadership politiche.

Cosa ci faceva George Clooney a Cuneo in una luminosa giornata di aprile? Semplice: era lì per dialogare con i giovani. Quasi 3000 studenti e studentesse delle scuole superiori della provincia piemontese (Alba, Mondovì, Saluzzo, Savigliano) hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con l’attore americano su temi di politica, diritti e responsabilità civile. L’iniziativa, i Dialoghi sul Talento, promossa dalla Fondazione CRC, in collaborazione con la Clooney Foundation for Justice e con il supporto di Collisioni, ha trasformato il Palazzetto dello Sport di Cuneo in un grande spazio di confronto tra le nuove generazioni e uno dei volti più amati e famosi del cinema internazionale, noto non solo per la sua carriera sul grande schermo, ma anche come attivista per i diritti umani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - George Clooney a Cuneo incontra i giovani studenti e attacca il presidente Donald Trump: «Voler porre fine a una civiltà è un crimine di guerra. C’è un limite alla decenza»

George Clooney attacca Trump: “Minacciare la fine della civiltà è un crimine di guerra”Oggi, il Palazzetto dello Sport di Cuneo è diventato teatro di un evento atteso e molto partecipato: George Clooney, uno degli attori più celebri del...

George Clooney imbarazzato da Trump sull’Iran, il discorso a Cuneo davanti agli studenti: la Nato, il «limite della decenza» e l’errore su Kamala HarrisGeorge Clooney ha parlato davanti a tremila studenti delle scuole superiori della provincia di Cuneo, ospite dei Dialoghi sul talento organizzati...

Temi più discussi: Il gran giorno di George Clooney a Cuneo; Dialoghi sul talento, George Clooney a Cuneo e l'affondo a Trump; George Clooney a Cuneo, incontro con gli studenti al Palazzetto dello Sport; Clooney incontra gli studenti a Cuneo e attacca Trump: Voler la fine di una civiltà è un crimine.

Clooney incontra gli studenti a Cuneo e attacca Trump: Voler la fine di una civiltà è un crimineLa star americana è stata ospite dei Dialoghi sul talento al Palazzetto dello Sport di Cuneo, dove ha parlato a 3000 studenti. Non è un grande momento per la storia americana, ha detto ... rainews.it

Un crimine di guerra: George Clooney a Cuneo lancia un durissimo affondo contro Trump davanti agli studentiGeorge Clooney protagonista a Cuneo, dove ha partecipato ai Dialoghi sul Talento organizzati dalla Fondazione Crc al Palazzetto dello Sport. L’attore americano è stato accolto da circa tremila stude ... tg.la7.it

George Clooney a Cuneo, cena tra pochi amici in semplicità: a tavola sapori di montagna e mare x.com

A Cuneo l’incontro tra l'attore e attivista americano George Clooney e gli studenti. "Dire di voler mettere fine a una civiltà è un crimine di guerra", osserva puntando il dito verso le politiche del presidente Trump. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Fa - facebook.com facebook