Mateta Juve l’allenatore Glasner a sorpresa sul suo centravanti | Non ha chiesto alcune cessione! Ecco cos’ha detto
L’allenatore del Crystal Palace, Glasner, ha chiarito la posizione di Mateta Juve, smentendo voci di offerte e richieste di cessione. In un’intervista, Glasner ha confermato che il centravanti non ha chiesto di lasciare la squadra e ha sottolineato l’importanza di Mateta nel progetto. Questo chiarimento contribuisce a fare luce sulla situazione di mercato del giocatore, evitando speculazioni e mantenendo la trasparenza sulle intenzioni del club e dell’atleta.
Mateta Juve, Glasner smentisce offerte e richieste di cessione, le parole dell’allenatore del Crystal Palace e cosa sta succedendo lato mercato. Il giallo di mercato relativo a Mateta si arricchisce di un nuovo, spiazzante capitolo che sembra mettere una pietra tombale sulle speranze residue della Juventus. A parlare è direttamente Oliver Glasner, il tecnico del Crystal Palace, che ha voluto alzare un muro difensivo attorno al suo centravanti, provando a spegnere le voci che lo vedevano ormai con le valigie pronte in direzione Torino. Le sue parole suonano come una smentita categorica delle intense trattative riportate nelle ultime settimane, quasi a voler cancellare con un colpo di spugna l’interesse bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Mateta Juve, il tecnico del Crystal Palace svela a sorpresa la situazione del francese: ecco cosa ha detto Mateta Juve, l’allenatore del Crystal Palace, ha recentemente commentato la situazione del calciatore francese, attirando l’interesse della Juventus.
Crystal Palace, Glasner: Mateta non ha chiesto cessione e noi non abbiamo ricevuto alcuna offerta per luiOliver Glasner, tecnico del Crystal Palace, è tornato sulla situazione, Jean-Philippe Mateta, centravanti francese oggetto di trattativa da parte della Juventus prima della virata del ... tuttojuve.com
Juventus, Mateta resta l’obiettivo ma è una corsa a ostacoli: En-Nesyri l’alternativa per l’attaccoJuventus, Mateta resta l’obiettivo ma è una corsa a ostacoli: En-Nesyri l’alternativa per l’attacco La strategia è chiara e non prevede passi ... tuttojuve.com
