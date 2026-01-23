Mateta Juve l’allenatore Glasner a sorpresa sul suo centravanti | Non ha chiesto alcune cessione! Ecco cos’ha detto

L’allenatore del Crystal Palace, Glasner, ha chiarito la posizione di Mateta Juve, smentendo voci di offerte e richieste di cessione. In un’intervista, Glasner ha confermato che il centravanti non ha chiesto di lasciare la squadra e ha sottolineato l’importanza di Mateta nel progetto. Questo chiarimento contribuisce a fare luce sulla situazione di mercato del giocatore, evitando speculazioni e mantenendo la trasparenza sulle intenzioni del club e dell’atleta.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.