La Procura di Civitavecchia ha contestato il reato di femminicidio a Claudio Carlomagno, nel caso di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia. La decisione rappresenta un passo importante nell’indagine sulla tragica morte della donna, trovata senza vita in un’area nascosta dietro l’azienda di movimento terra del marito. Questo sviluppo evidenzia l’approfondimento delle indagini e l’attenzione sulla tutela delle vittime di violenza.

La decisione della Procura di Civitavecchia di contestare il nuovo reato di femminicidio a Claudio Carlomagno segna un passaggio cruciale nell’inchiesta sull’uccisione di Federica Torzullo, la 41enne trovata senza vita ad Anguillara Sabazia, sotterrata in un canneto alle spalle dell’azienda di movimento terra del marito. Un cambio di qualificazione giuridica che arriva alla luce delle risultanze investigative e che ridisegna il perimetro dell’accusa, aggravando in modo decisivo la posizione dell’uomo, già indagato anche per occultamento di cadavere. Al centro del nuovo impianto accusatorio c’è l’articolo 577 bis del codice penale, che prevede la condanna all’ergastolo per l’omicidio di una donna commesso “per motivi di odio, discriminazione di genere, o per reprimere la sua libertà, i suoi diritti o la sua personalità, come il rifiuto di una relazione”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Glielo ha detto e lui l’ha uccisa”. Federica Torzullo, cos’ha scatenato la violenza disumana

“Lei gli ha detto questo e lui l’ha uccisa”. Federica Torzullo, cosa ha scatenato la furia omicida del marito ClaudioLa Procura di Civitavecchia ha contestato a Claudio Carlomagno il reato di femminicidio per la morte di Federica Torzullo, trovata senza vita ad Anguillara Sabazia.

“Cos’ha fatto al corpo”. Federica Torzullo, la scoperta shock: il gesto del marito dopo averla uccisaIl caso di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara Sabazia, rappresenta uno degli episodi più tragici di cronaca nera degli ultimi anni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: La chiamata di Abramo è universale e abbraccia tutte le genti; Prima di tutto: la Groenlandia non è in vendita. Siamo uno Stato di diritto. La situazione è molto, molto, molto grave e il nostro paese è sottoposto a una pressione enorme. Siamo membri della Nato e abbiamo grande fiducia nell'alleanza atlantica. La Groenla; L’ex cantante degli Spandau Ballet, Ross Davidson, afferma che il tentativo di stupro è assolutamente falso; Figlio 11enne spara al padre che gli ha vietato la Nintendo.

Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa. . Federica sarebbe stata uccisa dal marito con “molta cattiveria”. Lo ha detto il procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori. Di questo e altri elementi abbiamo parlato a La Vita in diretta. Neonati sepolti, Chiara Petro - facebook.com facebook

Un’altra donna uccisa perché aveva detto basta. Da un mostro che non accettava la fine di una relazione. Cambiano i nomi, non la storia. Non finisce mai. #FedericaTorzullo x.com