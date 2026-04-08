George Clooney a Cuneo | sul palco saluta il pubblico in italiano

L’attore George Clooney è stato presente a Cuneo per partecipare all’evento ‘Dialoghi sul Talento’ organizzato dalla Fondazione Crc e tenutosi al Palazzetto dello Sport. Durante l’appuntamento, Clooney ha salutato il pubblico in italiano, attirando l’attenzione dei partecipanti. La sua presenza ha attirato numerosi spettatori che hanno assistito all’evento in un’atmosfera di interesse e curiosità.

George Clooney protagonista dell’evento ‘ Dialoghi sul Talento’ organizzato da Fondazione Crc al Palazzetto dello Sport di Cuneo. L’attore americano è salito sul palco salutando il pubblico in italiano e raccogliendo gli applausi dei presenti. Clooney nel corso dell’evento ha anche parlato della guerra in Iran attaccando il presidente Usa, Donald Trump: “Alcuni lo sostengono e va benissimo, ma se c’è qualcuno che come ieri dice che vuole porre fine alla civiltà questo è un crimine di guerra. Puoi comunque sostenere il punto di vista dei conservatori ma ci deve essere un confine alla decenza, e noi non dobbiamo attraversarlo”. Questo articolo... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - George Clooney a Cuneo: sul palco saluta il pubblico in italiano George Clooney e Amal atterrano a sorpresa a Linate: sul Lago di Como c’è già una decisione che li riguardaDopo l’arrivo a sorpresa a Linate, cresce l’attenzione su Laglio: anche nel 2026 la scelta su privacy e accessi davanti a Villa Oleandra non cambia... Novate, il “manista” di George Clooney premiato a Casa SanremoAll’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa… Prevenzione, diagnosi precoce e cure più... Temi più discussi: Il gran giorno di George Clooney a Cuneo; Cuneo arruola George Clooney per parlare di diritti (e di talento) a 2700 ragazzi delle Superiori; George Clooney a Cuneo, incontro con gli studenti al Palazzetto dello Sport; C’è Clooney in via Roma. Il ritorno a Cuneo della star di Hollywood e quel precedente sulla Harley. George Clooney al Palazzetto dello Sport di Cuneo: l'intervento e l'attacco a Donald TrumpGeorge Clooney protagonista dell'evento 'Dialoghi sul Talento' organizzato da Fondazione Crc al Palazzetto dello Sport di Cuneo. L'attore americano è salito sul ... leggo.it Palazzetto dello sport gremito a Cuneo per l'incontro con George ClooneyPalazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta gremito stamattina, mercoledì 8 aprile, per l’attesissimo incontro con George Clooney, ospite della sesta edizione dei Dialoghi sul Talento organizz ... cuneodice.it George Clooney a Cuneo incontra tremila studenti. 'Minacciare la fine di una civiltà è un crimine di guerra, mi preoccupa lo smantellamento Nato' #ANSA x.com George Clooney a Cuneo incontra tremila studenti. 'Minacciare la fine di una civiltà è un crimine di guerra, mi preoccupa lo smantellamento Nato' #ANSA - facebook.com facebook