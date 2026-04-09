Genzano di Roma Trasforma la propria abitazione in un supermarket della droga 27enne del posto arrestato dai Carabinieri

A Genzano di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un giovane di 27 anni. Durante un’operazione, le forze dell’ordine hanno trovato l’uomo in possesso di sostanze stupefacenti e hanno perquisito la sua abitazione. All’interno, hanno scoperto un vero e proprio deposito di droga, con materiali e quantità destinati allo spaccio. L’arrestato è stato portato in camera di sicurezza.

GENZANO DI ROMA – I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 27enne originario di Genzano di Roma, gravemente indiziato del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Sono stati infatti sequestrati 102 g di hashish, 94 grammi di marijuana (già suddivisa in dosi), 37 pasticche di ecstasy, 7 grammi di funghi allucinogeni e due dosi di LSD. I Carabinieri hanno scoperto che l’abitazione era stata adattata ad un autentico punto per la produzione e la commercializzazione dello stupefacente, rinvenendo e sequestrando anche una serra per la maturazione e l’essiccazione di marijuana, 4 piantine in produzione di marijuana, 4 fiale per la preparazione di funghi allucinogeni, una macchina per sottovuoto, 3 bilancini di precisione, nonché la somma di 1. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Genzano di Roma. Trasforma la propria abitazione in un supermarket della droga. 27enne del posto arrestato dai Carabinieri Ragusa, supermarket della droga in via San Francesco: arrestato 27enne con hashish, crack, cocaina ed ecstasyUn arresto a Ragusa, dove un 27enne di origine ghanese è stato fermato e accusato di detenzione illecita ai fini di spaccio di droga, dopo essere... Roma. Trastevere. Aggredisce e rapina il titolare di un bistrot. 27enne romano arrestato dai CarabinieriROMA – È stato convalidato, presso le aule del Tribunale di Roma in Piazzale Clodio, l’arresto di un 27enne romano, gravemente indiziato del reato di... Temi più discussi: Rock per un bambino al Palacesaroni di Genzano di Roma; GENZANO DI ROMA: TRASFORMA CASA IN UN SUPERMARKET DI DROGA. CARABINIERI ARRESTANO 27ENNE DEL POSTO; Rock per un bambino con Le Vibrazioni, Minghi, Leo Gassmann, Eddie Brock; LAZIO TERRA DI CINEMA DAYS 2026: la seconda edizione dell'iniziativa che ti porta in sala a soli 2,50 euro. Genzano di Roma, casa trasformata in market della droga: arrestato un 27enneGenzano di Roma, i Carabinieri arrestano un 27enne: in casa hashish, marijuana, ecstasy, LSD, funghi allucinogeni e una serra. ilquotidianodellazio.it Rock per un bambino al Palacesaroni di Genzano di RomaLa solidarietà torna a far battere il cuore dei Castelli Romani. Sabato 9 maggio 2026 dalle ore 20.00 si accenderanno i riflettori sulla sedicesima edizione di Rock per un bambino, l’evento benefico d ... romatoday.it "Rock per un bambino" al Palacesaroni di Genzano di Roma ift.tt/VOJ5yBN x.com GENZANO di ROMA - Appia Vecchia 44 Il 5/4/2026 da Genzano di Roma è stato richiesto ACCALAPPIAMENTO della Femminuccia in foto da Via Appia Vecchia 44, circa +- 5/6 anni. MICROCHIPPATA Per RICONGIUNGIMENTO recarsi URGENTEMEN - facebook.com facebook