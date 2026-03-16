Sarno Trekking | ieri la prima tappa tra natura storia e paesaggio

Ieri mattina si è tenuta la prima tappa di Sarno Trekking, un programma di escursioni che invita a scoprire il patrimonio naturale, storico e paesaggistico della città. L’evento ha coinvolto un gruppo di partecipanti che hanno percorso i sentieri tra paesaggi e testimonianze del passato. La manifestazione mira a promuovere la conoscenza delle aree più rappresentative di Sarno attraverso passeggiate guidate.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è svolta ieri mattina la prima tappa di “Sarno Trekking – Tra storia e natura” il programma di escursioni dedicate alla scoperta del patrimonio naturalistico, storico e paesaggistico della città. Promosso dal Comune di Sarno in collaborazione con il CAI (Club Alpino Italiano), l’appuntamento ha registrato il tutto esaurito, con i posti disponibili prenotati in breve tempo da camminatori e appassionati di trekking desiderosi di conoscere e riscoprire il territorio e le radici della città. L’escursione si è snodata lungo il sentiero CAI 430, che da Piazza Garibaldi conduce verso il Borgo San Matteo e il Castello medievale, attraversando un itinerario che unisce natura, tradizioni, accoglienza e testimonianze storiche del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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