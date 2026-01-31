Giuseppe Commisso torna a parlare ai tifosi della Fiorentina. Con un video pubblicato sui canali ufficiali del club, il nuovo proprietario ha fatto il suo primo passo ufficiale nel mondo viola. Un messaggio diretto, senza fronzoli, che ha già attirato l’attenzione di tutti gli appassionati toscani.

Il 30 gennaio 2026, attraverso un video pubblicato sui canali ufficiali della Fiorentina, Giuseppe Commisso ha fatto il suo primo ingresso ufficiale nel mondo del calcio viola. Il figlio di Rocco Commisso, scomparso pochi giorni prima, ha assunto ufficialmente la carica di presidente del club dopo la morte del padre, ereditando un ruolo che non solo rappresenta un incarico istituzionale, ma anche un impegno profondo verso la storia, la città e i tifosi. Il messaggio, intenso e personale, è stato registrato in un ambiente semplice, con un tono diretto e sincero, che ha subito creato un legame immediato con il pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il giovane Commisso si rivolge al mondo della Fiorentina con un messaggio video inedito

Approfondimenti su Commisso Fiorentina

La Juventus ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina.

La famiglia Commisso conferma il suo impegno nel portare avanti il progetto della Fiorentina.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Commisso Fiorentina

Argomenti discussi: Commisso, svolti i funerali a New York: Piangiamo un marito, un padre e un amico devoto; Le rose bianche, i giovani del Viola Park in campo: il Franchi e l’addio a Commisso, prima partita in casa senza il patron; La Fiorentina e i dubbi sul futuro: i Commisso e l'idea di tenersi il club (per Rocco); Yildiz fuoriclasse in tutto. Trapani, doppia impresa: è riuscito a rovinare due campionati.

Commisso, quando Guarascio si fece due ore di macchina per conoscerlo: «La Calabria perde tanto»Nell’agosto del 2021 il patron dei Lupi lo raggiunse a Marina di Gioiosa Ionica con tanto di cravatta viola in suo onore. Oggi il club partecipa commosso al cordoglio per la scomparsa del tycoon ... cosenzachannel.it

Catherine, chi è la moglie di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina/ L’ho sposato a 17 anni e…Tutto su Catherine, la moglie di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, morto a 76 anni. ilsussidiario.net

Il giovane centrocampista parla del rapporto con l’allenatore, avuto già ai tempi della Fiorentina, e ricorda Commisso: «Con lui parlavo solo in dialetto, era uno di noi» - facebook.com facebook