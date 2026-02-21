Gemini funzionalità risolve limite del slide deck di notebooklm

Gemini ha introdotto una funzione che supera il limite del slide deck di NotebookLM. Questa novità permette di creare presentazioni più velocemente, sfruttando le capacità di organizzare meglio i dati di ricerca. La funzionalità si basa su un algoritmo che riconosce i punti chiave e li trasforma in slide coerenti. La novità mira a facilitare il lavoro di chi deve preparare riunioni e report, offrendo strumenti più efficienti per riassumere le informazioni.

Questo testo esamina come NotebookLM trasformi rapidamente materiale di ricerca in presentazioni strutturate, evidenziando sia le funzionalità principali sia i limiti attuali. Saranno illustrate le strategie per migliorare gli elementi visivi e contenutistici, includendo l’uso di strumenti esterni e la possibile integrazione con Gemini per ottimizzare il flusso di lavoro. L’obiettivo è offrire una panoramica pratica e orientata ai fatti, senza allontanarsi dalle informazioni disponibili. notebooklm: creazione rapida di slide dai materiali di ricerca. NotebookLM permette di convertire i contenuti di riferimento in strutture di presentazione, con una scaletta generalmente logica e una successione coerente delle sezioni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Notebooklm slide deck ora più flessibiliNotebookLM ha aggiornato le sue funzionalità per offrire maggiore libertà agli utenti.

Notebooklm presentazioni con slide: google risolve finalmente il problema più fastidiosoGoogle ha risolto finalmente il problema più fastidioso di NotebookLM, il suo strumento di presentazioni con slide.

