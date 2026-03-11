A Caltignaga ha riaperto l' ufficio postale

A Caltignaga è stato riaperto l’ufficio postale dopo quasi otto mesi di chiusura. I lavori di ristrutturazione e ammodernamento sono stati completati, consentendo all’ufficio di offrire anche i principali servizi della Pubblica Amministrazione attraverso il progetto Polis, promosso da Poste Italiane. La riapertura permette di riprendere le attività quotidiane e i servizi ai cittadini.

Riapre dopo quasi 8 mesi l'ufficio postale di Caltignaga. Terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto Polis, l'iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la.