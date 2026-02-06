Riaperto dopo i lavori l' ufficio postale di Santa Teresa di Spoltore

L’ufficio postale di Santa Teresa di Spoltore ha riaperto al pubblico dopo alcuni mesi di lavori di manutenzione. Gli utenti possono tornare a utilizzare i servizi di sempre, ora con un ambiente rinnovato e più funzionale. La struttura, situata in via Gran Sasso, era stata chiusa per permettere interventi di miglioramento, e ora riapre con nuove funzionalità e spazi più efficienti.

Riapre al pubblico l’ufficio postale di Santa Teresa di Spoltore (via Gran Sasso) dopo i lavori di manutenzione. La sede era stata resa inagibile a seguito di un assalto con ordigno esplosivo che aveva distrutto lo sportello bancomat e danneggiato gravemente l'ufficio al pubblico.Completamente.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Santa Teresa di Spoltore Santa Teresa da nove mesi senza ufficio postale, il sindaco di Spoltore chiede una data certa sulla riapertura Dopo nove mesi dalla distruzione dell’ufficio postale di Santa Teresa, causata da un assalto al bancomat, il sindaco Chiara Trulli sollecita Poste Italiane a comunicare una data precisa per la riapertura. Riaperto l’ufficio postale di Travo dopo i lavori L’ufficio postale di Travo ha riaperto dopo i lavori di ristrutturazione, rinnovandosi e modernizzandosi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Santa Teresa di Spoltore Argomenti discussi: Il Teatro Comunale riapre dopo i lavori; San Gavino Monreale, riaperto l’Ufficio Postale dopo i lavori di ammodernamento; Carmagnola: dopo i lavori di ristrutturazione riapre la biblioteca civica; Riaprirà entro metà marzo il Ponte sul Nure. Dopo i lavori saranno mantenute 27 fermate ferroviarie. Riaperto dopo i lavori l'ufficio postale di Santa Teresa di SpoltoreLa sede era stata resa inagibile a seguito di un assalto con ordigno esplosivo che aveva distrutto lo sportello bancomat e reso inagibile i locali dell'ufficio postale ... ilpescara.it Riaprono gli uffici postali dopo i lavori Polis di San Bartolomeo in Galdo e Sant'Angelo a Cupolo SocietàL’ufficio postale di San Bartolomeo in Galdo ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis.La nuova sede di piazza Municipio, 7, è nuovamente operativa per ... realtasannita.it Appello di Confindustria Sardegna che dopo lo stop, per motivi tecnici e ora rientrato, ai collegamenti tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio chiede interventi di lunga durata. facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.