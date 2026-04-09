Gazzetta shock | Questo giocatore non in scadenza lascerà l’Inter

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter sta pianificando un cambiamento nel reparto dei portieri per la prossima stagione. La società avrebbe deciso di effettuare due acquisti, anche se alcuni giocatori non sono in scadenza e altri potrebbero lasciare la squadra. La notizia ha generato sorpresa tra i tifosi, mentre il club si prepara a una vera e propria rivoluzione tra i pali.

L’ Inter si prepara a una vera e propria rivoluzione tra i pali in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro avrebbe pianificato un doppio investimento per ridisegnare il reparto dei portieri. Se l’addio di Yann Sommer appare scontato data la scadenza del contratto, la vera sorpresa riguarda il futuro di Josep Martinez, che nonostante un accordo ancora in vigore sembra destinato a salutare Milano. Lo spagnolo, acquistato due estati fa per 15 milioni di euro, non è riuscito a scalare le gerarchie come previsto. Dopo un promettente inizio di stagione, il rendimento di Martinez è stato condizionato da un tragico incidente stradale avvenuto a fine ottobre, che lo ha segnato profondamente dal punto di vista umano e psicologico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Leggi anche: Calciomercato Inter, si guarda in casa Roma per la fascia: giocatore in scadenza Si parla di: Gazzetta dello Sport - Da Del Piero a Maldini: un ex giocatore per la presidenza della FIGC? Nomi e scenari. Shock Bastoni, la situazione preoccupa: la Gazzetta dello Sport fa il puntoMomento delicato per Alessandro Bastoni, tra campo e mercato emergono dettagli importanti sul futuro del difensore nerazzurro ... spaziointer.it Da uno dei tanti a giocatore chiave: Portland, hai visto cosa è diventato Avdija?I Blazers esibiscono una striscia aperta di quattro vittorie e l’ala di Beit Zera ha segnato 34.3 punti, tirato giù 7.8 rimbalzi e smazzato 8 assist di media durante questo filotto di successi. Contro ... gazzetta.it