Calciomercato Inter si guarda in casa Roma per la fascia | giocatore in scadenza

L’Inter si muove sul mercato e punta già alla prossima stagione. Secondo alcune fonti, i nerazzurri stanno valutando un giocatore in scadenza dalla Roma per rinforzare la fascia. La società nerazzurra sta facendo le prime mosse, cercando di anticipare le trattative e assicurarsi un elemento che possa fare la differenza nel reparto esterno. Nei prossimi giorni si attende un’eventuale offerta o contatti ufficiali tra i due club.

Calciomercato Inter. L’ Inter guarda già alla prossima stagione e comincia a pianificare le mosse per l’estate. In Viale della Liberazione si lavora con anticipo, anche alla luce dell’addio ormai probabile di Matteo Darmian, in scadenza il 30 giugno. Una separazione che appare sempre più concreta e che obbliga il club nerazzurro a individuare un profilo in grado di raccoglierne l’eredità, soprattutto considerando che anche il futuro di Denzel Dumfries resta ancora da definire. Tra le idee emerse nelle ultime settimane c’è un nome che arriva direttamente dalla Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ Inter starebbe monitorando con attenzione Zeki Celik, esterno turco classe 1997 attualmente alla Roma.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Approfondimenti su Inter Roma Calciomercato Juve, si guarda in casa Roma per il centrocampo: è in scadenza Calciomercato Roma: attesa per Raspadori, sogno Vaz. Per l'esterno si guarda in casa viola La Roma sta valutando diverse opzioni di mercato a gennaio, con particolare attenzione all’attacco e alle fasce. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Calciomercato Inter, nuova svolta Frattesi scambio alla pari Ultime notizie su Inter Roma Argomenti discussi: Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Inter; L'Inter si affretta a blindare Dimarco. Vlahovic: sullo sfondo c'è sempre il Milan; Calciomercato Inter, per Mkhitaryan il futuro si tingerà ancora di nerazzurro; Inter, si studia il colpo in difesa per il futuro? È sul taccuino di Ausilio e…. Calciomercato Inter News/ Assalto Lazio per Frattesi, si guarda al futuro con Massolin (2 febbraio 2026)Il giocatore in questione era il ventinovenne camerunense André Onana che quest’anno gioca in prestito al Trabzonspor dove però non sta brillando, il club turco però ha messo un muro a questa ... ilsussidiario.net Calciomercato Inter: Svensson nel mirinoIn casa Inter si guarda spesso a profili d'esperienza, ma negli ultimi tempi il Presidente Beppe Marotta ha fatto intendere che in ... calcioline.com Calciomercato Inter, per Mkhitaryan il futuro si tingerà ancora di nerazzurro - facebook.com facebook Calciomercato #Inter, per #Mkhitaryan il futuro si tingerà ancora di nerazzurro x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.