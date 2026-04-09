A sette giornate dalla fine del campionato, il Napoli si trova a sette punti dall’Inter, prima in classifica. Sebbene la distanza sembri notevole, la possibilità di recuperare non è esclusa finché la matematica non chiuderà definitivamente il discorso. La squadra azzurra mantiene speranze di conquistare il titolo, anche se la situazione si presenta complessa. La corsa allo scudetto resta aperta, ma richiede un miglioramento nei risultati delle prossime partite.

"Sette punti da recuperare sull'Inter sono una scalata, ma Conte continuerà ad aggrapparsi a qualcosa, anche l'utopia, fino a quando l'aritmetica non condannerà gli azzurri". Dc Napoli 06042026 - campionato di calcio serie A Napoli-Milan foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Antonio Conte Il Napoli dista sette punti dall’Inter capolista a sette giornate dalla fine del campionato. Difficile possa esserci la rimonta, ma nulla è impossibile finché la matematica non condannerà gli azzurri. A Parma ritroverà quasi sicuramente Rasmus Hojlund, che è mancato nel match contro il Milan. Sette punti da recuperare in sette... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gazzetta: “Il Napoli può ancora credere nello scudetto”

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Il Napoli deve credere nello ScudettoIl Napoli deve credere nello Scudetto"> Il Napoli continua la sua corsa nella parte alta della classifica e il lavoro di Antonio Conte riceve nuovi...

Il Napoli può credere nello Scudetto

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