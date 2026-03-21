Il Napoli ha recentemente superato il Milan in classifica, portando l’allenatore Antonio Conte a credere più concretamente nella possibilità di vincere lo scudetto. La Gazzetta dello Sport analizza le strategie psicologiche e le tattiche mentali adottate dalla squadra e dal tecnico, evidenziando come il sorpasso abbia influito sulla fiducia del gruppo. L’intervento di Sebastiano Vernazza approfondisce questi aspetti nel suo articolo.

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© Calcionews24.com - Napoli, «perché Conte ora può credere nello Scudetto». Pressione psicologica e mind games, l’analisi di Gazzetta

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