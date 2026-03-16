il napoli deve credere nello scudetto

Il Napoli prosegue la sua corsa nella parte alta della classifica di Serie A, con il tecnico Antonio Conte che riceve nuovi riconoscimenti per il suo lavoro. La squadra affronta le prossime partite con l’obiettivo di mantenere la posizione e puntare alla vetta del campionato. I giocatori continuano a mostrare determinazione in campo, mentre l’allenatore si concentra sulle strategie da adottare.

"> Il Napoli continua la sua corsa nella parte alta della classifica e il lavoro di Antonio Conte riceve nuovi attestati di stima. Intervenuto a Febbre a 90 su Vikonos Web RadioTv, Antonio Di Gennaro ha analizzato la prestazione degli azzurri contro il Lecce, soffermandosi sul peso dei rientri e sull’impatto dell’allenatore nella gestione di una stagione complicata. Nel corso dell’intervento a Febbre a 90, Antonio Di Gennaro ha spiegato: «Il primo tempo del Napoli è stato giocato sotto ritmo, alcuni uomini erano in difficoltà, vedi Anguissa che non ha ancora il ritmo partita e si vede. Molto bene però il Lecce con il suo atteggiamento propositivo». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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