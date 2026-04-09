In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, un'allenatrice ha espresso apprezzamenti per l’allenatore di una squadra di calcio, definendolo molto valido. Ha commentato anche la situazione in classifica, affermando che la distanza di sette punti rappresenta un margine considerevole. Ha poi dichiarato che la squadra di casa è favorita con una probabilità del 90%, anche se ha riconosciuto che nel calcio nulla è mai ancora deciso.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il verdetto sembra scritto, ma nel calcio nulla è definitivo. Come racconta Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, Aldo Serena analizza la corsa scudetto lasciando ancora uno spiraglio al Napoli, pur indicando l’Inter come favorita. Fabio Licari, sulla Gazzetta dello Sport, riporta il pensiero netto dell’ex attaccante: «Sette punti sono tanti, molto difficili da recuperare». Secondo Serena, come evidenzia Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, il ritorno di uomini chiave ha cambiato tutto: «Con Lautaro, Calhanoglu e Dumfries l’Inter è tornata». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: «Serena: “Conte top, ma 7 punti sono troppi. Inter favorita al 90%”»

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Conte vuole il top. Resterà a Napoli solo con i rinforzi”

Gazzetta dello Sport: “Riecco Conte, ma ne perde due”Gazzetta dello Sport: “Riecco Conte, ma ne perde due”"> NAPOLI – È bastata una pillola di Stanislav Lobotka per curare la pareggite, ma non per...

Temi più discussi: Crystal Palace-Fiorentina: con la Viola più serena l'impresa è possibile; Serena Pasqua 2026; Se Conte è il cacciatore nessuna lepre è serena. Politano, Barella, Mancini: vi volevamo così in Bosnia...; I 50 anni di Serena Autieri al top tra arrampicata, dieta equilibrata e il suo Napoli.

Gazzetta dello Sport: «Serena: Conte top, ma 7 punti sono troppi. Inter favorita al 90%»Fabio Licari, sulla Gazzetta dello Sport, riporta il pensiero netto dell’ex attaccante: «Sette punti sono tanti, molto difficili da recuperare». Secondo Serena, come evidenzia Fabio Licari sulla ... napolipiu.com

La Gazzetta dello Sport compie 130 anni: una storia in rosa, dal 1896 a oggiLa Gazzetta dello Sport festeggia i suoi primi 130 anni. La storia della 'Rosea', com'è da tutti conosciuta, ha infatti avuto inizio il 3 aprile 1896 a Milano, pochi giorni prima dell'apertura delle p ... tg24.sky.it

Secondo La Gazzetta dello Sport Alisson avrebbe dato il suo primo sì alla Juventus Il club bianconero è pronto ad offrire un contratto triennale al portiere, ma il suo ingaggio passa dalla Champions La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook

Gazzetta: "Senza gol e... firma. Pulisic non ha svoltato neanche con il nuovo look" x.com