Gazzetta dello Sport | Riecco Conte ma ne perde due

Il ritorno di Antonio Conte a Napoli porta segnali positivi, ma non elimina le incertezze. La recente vittoria contro l’Inter ha mostrato miglioramenti, tuttavia alcuni aspetti della squadra restano da valutare. Con l’infortunio di due giocatori chiave, il cammino verso una stabilità più solida si fa ancora più complesso. Analizziamo i punti di forza e le criticità di questa fase della stagione partenopea.

"> NAPOLI – È bastata una pillola di Stanislav Lobotka per curare la pareggite, ma non per cancellare tutti i dubbi. Il Napoli batte il Sassuolo e resta in scia dell’Inter, ma lo fa mostrando i segni evidenti di una squadra consumata, logorata dall’emergenza continua. Lo racconta Alex Frosio sulla Gazzetta dello Sport, descrivendo una vittoria necessaria più che convincente. Il successo – settimo consecutivo contro i neroverdi – consente agli azzurri di rispondere all’Inter e di guadagnare terreno sulla Juventus, ma non riduce il divario dalla vetta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

