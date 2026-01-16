I Love 80’s accende il teatro Pirandello | il viaggio totale nel decennio pop è sold out

“I Love 80’s” torna al teatro Pirandello di Agrigento, offrendo un viaggio nel decennio che ha segnato la cultura pop. Con pochi biglietti ancora disponibili per gli spettacoli in programma, l’evento rappresenta un’occasione per riscoprire le atmosfere e i miti degli anni Ottanta, mantenendo vivo il fascino di un periodo fondamentale nella storia musicale e culturale.

Dalle hit leggendarie ai film cult passando per coreografie spettacolari e allestimenti immersivi: lo show che trasforma il palcoscenico in una macchina del tempo tra musica, immagini e memoria collettiva La magia degli anni Ottanta non si spegne. Con una manciata di biglietti rimasti disponibili per entrambi gl spettacoli in programma, si accende ad Agrigento la voglia di celebrare il decennio più iconico della cultura popolare. Dopo le tappe di Catania e Palermo, il tour di “I love 80's” fa tappa al teatro Pirandello con due appuntamenti: sabato 17 gennaio alle 21 e domenica 18 alle 18. Tutto inizia con un’immagine simbolo: un fulmine, una televisione accesa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

