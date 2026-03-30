L’artista Angelina Mango si esibirà dal vivo durante i teatri d’estate, con un concerto al Teatro di Verdura inserito nel cartellone del Dream Pop Fest. Dopo aver completato un tour nei teatri, con tutte le date andate esaurite in pochi giorni, l’artista torna a esibirsi questa estate in eventi dal vivo.

Dopo il tour nei teatri, tutto sold out in pochissimi giorni, questa estate Angelina Mango si esibirà di nuovo dal vivo. Il tour Nina canta nei teatri d'estate prevede nove date e, tra gli appuntamenti annunciati, due tappe saranno in Sicilia. La prima data si terrà a Palermo il 22 luglio al Teatro di Verdura, dove l’artista sarà protagonista sul palco del Dream Pop Fest organizzato da Puntoeacapo S.r.l. in collaborazione con il Comune di Palermo. La seconda tappa sarà a Taormina il 24 luglio al Teatro Antico, nel calendario della rassegna internazionale Festival Taormina Arte. L’evento è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia in collaborazione con Puntoeacapo Srl. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Angelina Mango canta nei teatri d'estate: concerto al Teatro di Verdura per il Dream Pop Fest

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