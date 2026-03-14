Gasolio in Calabria | +46% in 10 giorni l’allarme

In Calabria, il prezzo del gasolio è aumentato del 46% in soli dieci giorni, passando da 0,92 euro a litro a 1,35 euro. La regione agricola si trova ora di fronte a un incremento rapido e deciso dei costi energetici. Questo aumento ha attirato l'attenzione di operatori e cittadini, preoccupati per le conseguenze sulla produzione e sui trasporti locali.

La Calabria agricola si trova di fronte a uno shock improvviso: in soli dieci giorni il prezzo del gasolio ha schizzato dal livello di 0,92 euro al litro fino a toccare i 1,35 euro. Questa impennata del 46% non è un semplice rincaro stagionale, ma un movimento anomalo che minaccia la sostenibilità delle aziende agricole della regione. Francesco Macrì, presidente di Copagri Calabria, ha messo in luce come questo aumento sia sproporzionato rispetto all’andatura generale dei mercati petroliferi, dove il barile è salito di soli undici dollari. Il disallineamento tra il costo grezzo e quello dei derivati specifici suggerisce dinamiche di mercato che esulano dalla pura logica dell’offerta e della domanda globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gasolio in Calabria: +46% in 10 giorni, l’allarme Articoli correlati Carburanti alle stelle in appena due giorni: boom del gasolio in Sicilia, in Calabria la benzina self ha sfondato la soglia degli 1,8 euro« In appena 2 giorni, dal 4 al 6 marzo, il gasolio self è aumentato di 11,6 cent al litro in Sicilia, pari a 5,80 euro in più per un pieno di 50... Maltempo, in 10 giorni 4mila interventi in Calabria, Sicilia e SardegnaA causa del maltempo, dallo scorso 11 febbraio a oggi, 21 febbraio, ci sono stati oltre 4.